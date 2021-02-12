موظفة مصرية تغير "أسماء الشوارع" لإرضاء زوجها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قامت موظفة مصرية مسؤولة عن تسمية شوارع المدينة بإطلاق أسماء من أقارب زوجها.

وكشف رئيس مدينة كفر شكر هشام رفعت تفاصيل الواقعة، لموقع "سكاي نيوز عربية"، قائلا "إن الحادثة تعود إلى يوم 17 يناير الماضي، حين تم إبلاغي من رئيس الإدارة الهندسية أن المسؤولة عن اقتراح تسمية الشوارع غير المسماة، اقترحت أسماء 5 أشخاص من أقارب زوجها لإطلاق أسمائهم على الشوارع".

وأضاف رئيس المدينة، أنه فور علمه بالأمر، أحال الواقعة للتحقيق في الشؤون القانونية بمحافظة القليوبية وهي الجهة الوحيدة المخول لها النظر في الأمر، وإصدار قرار في إذا كانت الموظفة قد تخطت القانون أم لا؟ وفي حالة إثبات الأمر سيتم توقيع العقوبات عليها وفق القانون



وأشار رفعت إلى أن الموضوع بدأ حين تم الاتفاق على اقتراح أسماء لبعض الشوارع التي ليست لها أسماء بالتعاون مع وزارة التخطيط المصرية والمتابعة الإدارية، ضمن عملية هيكلة العناوين، وتم تشكيل لجنة معنية، كما تم الاتفاق على وضع معايير لتسمية هذه الشوارع وهي أن يسمى باسم أقدم شخص يعيش في الشارع.

وتابع أن اللجنة بالفعل أنهت عملها في اقتراح أسماء الشوارع وعند استعراض الأسماء تم ملاحظة الأمر، وبعد انتهاء عمل اللجنة القانونية ستحال هذه الأسماء إلى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لإجازاتها بشكل نهائي.