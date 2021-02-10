بالفيديو.. ينجو بأعجوبة بعد سقوط شاحنته من أعلى جسر بأميركا

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نجا سائق من حادث أليم إثر سقوط شاحنته من أعلى جسر علوي على جسر آخر بشاحنته الصغيرة، طراز "بيك أب".

وبثت وزارة النقل في ولاية ويسكونسن الأمريكية، فيديو لسائق شاحنة فقد السيطرة عليها بسبب الثلوج، لتسقط من أعلى جسر علوي وتهوي بشكل مستقيم من ارتفاع يزيد على 21 مترا.

وتظهر الشاحنة في الفيديو الذي عرضته أيضا قناة abc الشاحنة وهي تسقط معتدلة من أعلى الجسر بالقرب من ميلووكي، حيث حلقت في الهواء وسقطت على طريق سريع، فيما قالت الشرطة إن السائق لم يصب باي جروح.