ساعة "آبل" تنقذ امرأة مختطفة في أمريكا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تمكنت سيدة مخطوفة من استخدام ساعة "آبل" في طلب المساعدة من الشرطة الأمريكية في ولاية تكساس، التي تمكنت من الوصول إليها وتحريرها.

وقامت الشرطة باستخدام ميزة الطوارئ SOS على ساعة آبل لتحديد موقع امرأة مخطوفة وإنقاذها.

و قدمت ساعة آبل بيانات دقيقة عن موقع الضحية، وبفضل ذلك تمكنت الشرطة من الوصول إليها.

وقالت الشرطة أن أن المراة اتصلت بابنتها من خلال ساعة أبل لطلب المساعدة وشرح الموقف. تم قطع الاتصال في منتصف المكالمة، ثم استخدم الضباط أداة اتصال خلوية للطوارئ لتتبع الهاتف المحمول للمرأة.

وعثرت الشرطة على المرأة في سيارة في ساحة انتظار السيارات في فندق "حياة بلاس ". وكان الخاطف ، ويدعى أدالبرتو لونجوريا ، قد فر من مكان الحادث في ذلك الوقت ، ولكن تم اعتقاله لاحقًا ووجهت إليه تهمة الاختطاف

هذه ليست المرة الأولى التي يتم الإبلاغ فيها عن إنقاذ حياة شخص بمساعدة ساعة آبل. قبل بضعة أشهر ، ساعدت ميزة مراقبة القلب في ساعة أبل شابًا يبلغ من العمر 25 عامًا في اكتشاف عدم انتظام ضربات قلبه وربما إنقاذ حياته.