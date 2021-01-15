تعرف إلى ..أبرز علامات نقص فيتامين B12

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نشر موقع "اكسبريس" البريطاني تقريرا ألقى فيه الضوء على أبرز علامات نقص فيتامين "بي 12" في الجسم، حيث ان هذا الفيتامين له فوائد كبيرة ومهمة وان نقصه يسبب مجموعة من المشاكل كونه يساهم في صحة الاعصاب وخلايا الدم وتكوين الحمض النووي المادة الوراثية بجميع خلايا الجسم، كما ان فقر الدم يعد ناجما عن نقص هذا الفيتامين المهم وفقا لما نقله موقع "مايو كلينك"؛ الذي قال ان ابرز التغيرات الشخصية الناجمة عن فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات بسبب نقص فيتامين "بي12" هي الإعياء وضيق في التنفس والدوخة وجلد شاحب أو مصفر وعدم انتظام ضربات القلب. بالاضافة الى فقدان الوزن وتنميل أو وخز في اليدين والقدمين وضعف العضلات وحركات غير مستقرة والتشوش الذهني أو النسيان، محذرا من أن "علامات وأعراض نقص الفيتامينات قد تكون خفيفة في البداية، لكنها تزداد مع تفاقم النقص".



وحسب الموقع، فان هناك سببين رئيسيين لفقر الدم الناتج عن نقص B12؛ هما عدم كفاية المدخول الغذائي وفقر الدم الخبيث؛ وهو حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي الخلايا السليمة في المعدة ويمنع الجسم من امتصاص فيتامين B12 من الطعام المتناول.



ويحدد الموقع مجموعة من المصادر التي تتوافر على فيتامين بي 12 ينصح بضرورة تناولها، منها بعض الأطعمة الحيوانية - حيث ان الأطعمة النباتية لا تحتوي على فيتامين B12 الا اذا كانت مدعمة - ومن هذه الاطعمة كبد البقر والمحار اللذان يعدان من أفضل مصادر فيتامين B12، والأسماك واللحوم والدواجن والبيض والحليب ومنتجات الألبان الأخرى، وبعض حبوب الإفطار والخميرة الغذائية وغيرها من المنتجات الغذائية المدعمة بفيتامين B12.