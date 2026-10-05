فاكهة مدهشة .. "حبتين قبل النوم" تعني نوم أسرع وأطول وأفضل

تعد فاكهة الكيوي غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية، لكن هل تحسّن النوم فعلاً؟ تشير أبحاث صغيرة النطاق إلى أن تناولها قبل النوم قد يعزز جودته، بحسب اختصاصي طب النوم في "هانتنغتون هيلث"، الدكتور راج داسغوبتا.

ويوضح أن إحدى الدراسات وجدت أن من تناولوا حبتي كيوي قبل النوم بساعة لمدة أربعة أسابيع غفوا أسرع ونعموا بنوم أطول وجودة أفضل. ووجدت دراسة أخرى أن رياضيين تناولوا الكمية نفسها في التوقيت نفسه تحسّنت جودة نومهم وطالت مدته وقلّت استيقاظاتهم الليلية، وفقاً لتقرير نشره موقع "verywell health".

ويقول داسغوبتا: "رغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات، تشير النتائج إلى أن الكيوي قد يكون وسيلة طبيعية بسيطة لدعم النوم".

ويمكن للكيوي تحسين النوم عبر عدة مسارات:

السيروتونين: هذه المادة الكيميائية في الدماغ تؤثر في جودة النوم ومدته، والكيوي غني بها، وفق داسغوبتا.

الميلاتونين: يساعد السيروتونين الموجود في الكيوي على إنتاج هرمون الميلاتونين الذي ينظم دورة النوم ويعين على الغفو والاستمرار فيه.

حمض الفوليك (الفولات): هذا الفيتامين مرتبط بأنماط نوم صحية، وارتبط نقصه بمشكلات النوم، ولذلك قد يحسّن تناول أطعمة غنية به كالكيوي النوم تدريجياً بمرور الوقت.

مضادات الأكسدة: الكيوي غني بها، وبخاصة فيتامينا "C" و"E"، وهي تقلل الإجهاد التأكسدي الذي قد يسهم في اضطرابات النوم، بحسب اختصاصية التغذية ومديرة التعليم في "سويتش فور غود"، تيفاني برونو.

الألياف: تدعم زيادتها النوم الأفضل عبر إصلاح صحة الأمعاء وتقليل الالتهاب وتعزيز إنتاج الهرمونات المرتبطة بالنوم، وتمنح الحبة الواحدة 3 غرامات من الألياف.

ويعدّ التوقيت والكمية مهمين للاستفادة من خصائص الكيوي. ويقول داسغوبتا إن الأبحاث ترجّح أن تناول حبتين قبل النوم بنحو ساعة هو الأمثل، لأن ذلك يمنح الجسم وقتاً لامتصاص العناصر الغذائية وقد يرفع مستويات السيروتونين قبل النوم.

وقد لا يناسب الكيوي الجميع. فمن لديهم حساسية من اللاتكس أو من بعض الفواكه قد يتعرضون لتفاعل تحسسي. كما أنه غني بالسكريات الطبيعية، وهو ما ينبغي أخذه في الحسبان لمن يراقبون استهلاكهم للسكر.