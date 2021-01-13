لحماية والدتها من "كورونا".. ممرضة بريطانية تعزل نفسها في مقطورة لـ9 أشهر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عزلت ممرضة بريطانية نفسها لمدة 9 أشهر، عاشت خلالها في مقطورة "كرفان"، من أجل حماية والدتها المسنة من فيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع "بي بي سي" البريطاني، عن الممرضة قولها، بعد عودتها إلى المنزل، إن فرحة العودة إلى منزلها كانت أشبه بفرحة "الفوز باليانصيب".

وكانت سارا لينك وزوجها غاري، اللذان اعتادا العيش في منزل واحد مع والدتها، قدا اشتريا مقطورة بيت متنقل في مارس ليتاح لهما عزل نفسيهما عن والدتها المسنة.

وقالت لينك: " بكيت بحرقة ونحن نعيش في الكرفان، ولولا غاري، لما استطعت تجاوز الحالة".

وعاد الزوجان إلى المنزل في عيد الميلاد بعد أن تلقت والدتها اللقاح.

والكرفان الذي اشترياه بمبلغ 600 جنيه إسترليني وأوقفاه قرب السوق في كرادلي في منطقة بلاك كاونتري، سمح للسيدة لينك بمواصلة عملها في مستشفى الملكة إليزابيث في مدينة برمنغهام ولزوجها بمواصلة عمله في شركته لبيع الأسماك.

وقالت لينك: "سأفعل ذلك مرة أخرى غداً وفي كل مرة، وكنت سأفعل أي شيء لحماية أمي".

وأوضحت لينك، التي تعمل ممرضة منذ 17 عاماً: "كنا نعتقد أن الأمر سيستغرق شهرا أو ثلاثة كحد أقصى، ثم جاء الصيف وذهب وبعد تسعة أشهر كنا لا نزال هناك. كان أمراً لا يصدق ، لا أصدق أننا قمنا بذلك".

وكان الزوجان أصيبا بفيروس كورونا في ديسمبر، لكنهما استمرا في العيش في المقطورة، ليتمكنا من عزل نفسيهما ومواصلة حماية والدة لينك البالغة من العمر 84 عاماً.

وأضافت لينك: "عدت إلى العمل بشكل طبيعي الأسبوع الماضي. ما زلت أشعر بالتعب بسهولة وأعاني من الإرهاق، لكنني بخير وعلى ما يرام".

وأكملت: "الحالات في ارتفاع، إنه لأمر سخيف ... ومازال بعض الناس يتجولون ولا يؤمنون بأنه (الوباء) حقيقة، لو جاء هؤلاء الناس إلى عنبر المستشفى ورأوا ما رأيت لكان الأمر مختلفاً".

وقالت لينك إنها لم تعانق والدتها منذ ما قبل مارس لأنهما (هي وزوجها) ما زالا يتخذان الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتها.

وقالت إن الكريسماس والعام الجديد كانا "ساحرين"، مضيفة أنه كان "الأفضل" من بين كل الأعياد على الإطلاق بعد أن تمكنت من العودة إلى منزلها مجدداً.

وأضافت: "بكينا جميعاً عندما انتقلنا إلى العام الجديد في منتصف الليل، ذلك العام الذي عانينا فيه الكثير، كان الأمر أشبه بالفوز في اليانصيب والاستيقاظ في سرير حقيقي، "أخيراُ نستيقظ في جو دافئ، لم أكن لأشعر بسعادة أكبر لو كنت قد فزت بمليون جنيه".