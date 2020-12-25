أوروبا توافق على بيع أول قلب صناعي

سجلت أسهم شركة التكنولوجية الطبية «كارمات» مكاسبها الأكبر منذ أكثر من سبع سنوات بعد أن حصلت الشركة على الموافقة على بيع أول قلب صناعي كلي على الإطلاق في أوروبا، تتويجاً لجهود استمرت 27 عاماً.



وبحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد حصلت «كارمات» على موافقة المنظمين الأوروبيين على بيعه وإعطائه علامة «سي إي CE» التي تعني أنه يمكن نقله ضمن دول السوق الأوروبية المشتركة دون عوائق، حيث رأى المنظمون أنه قد يكون وسيلة ناجحة لإنقاذ المرضى الذين يعانون من مشكلات لا علاج لها في القلب.



ونتيجة لذلك، ارتفعت أسهم الشركة الفرنسية بنسبة 50 في المائة، وهو أكبر مكسب منذ مايو (أيار) 2013.

وقال ستيفان بيات، الرئيس التنفيذي لشركة «كارمات»، أمس (الخميس)، في مقابلة مع تلفزيون «بي إف إم بيزنس» إن «الأمر استغرق 10 سنوات للحصول على موافقة السلطات الأوروبية، وهو رقم قياسي».



وأضاف: «سيتعين علينا العمل مع الأطباء والمراكز الطبية الآن لتقديم الجهاز لهم، كما سيتعين علينا البحث عن المرضى الذين يحتاجون إليه. ستكون مرحلة الإنتاج دقيقة».

وكان الجراح ومخترع صمامات القلب آلان كاربنتير قد اقترح تطوير قلب صناعي على رجل الأعمال الفرنسي ومؤسس شركة «ماترا» لصناعة الصواريخ جان لوك لاغاردير، في عام 1993.

وقد وضع لاغاردير عدداً من المختبرات والمهندسين التابعين لـ«ماترا» تحت تصرف كاربنتير لبدء المشروع الذي توسع على مر السنين ونتج عنه تأسيس شركة «كارمات».