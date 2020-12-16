مصنع لإنتاج آي فون يتعرض لسرقات وتخريب بملايين الدولارات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تكبدت شركة تايوانية تشاركُ في إنتاج هواتف "آيفون" بالهند، بخسائر تقارب 7.12 مليون دولار بعد تعرضها لأعمال سرقة وشغب، نهاية الأسبوع الماضي.

واحتج عمال هنود متعاقدون على عدم تلقي مستحقاتهم بشكل كامل، مقابل العمل الذي أدوه في المصنع التابع لشركة "ويسترون"و وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وعندما حضرت الشرطة الهندية إلى المكان، تحولت المطالب العمالية إلى أعمال شغب، مما أسفر عن تخريب في المعدات والسيارات.

من ناحيتها، قالت شركة "أبل" الأميركية إنها تجري تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت شركة "ويسترون" قد أخلت بالشروط، مضيفة أنها أرسلت موظفين ومحاسبين إلى المنشأة.

وتعد هذه الشركة التايوانية من أكبر مصادر إمداد شركة "أبل"، وتعمل على إنتاج هواتف "آيفون" في الهند لأربع سنوات.