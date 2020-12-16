عطل في البريد الإلكتروني"جي ميل" يؤدي لخروجه عن الخدمة

المصدر: نيويورك - أ ف ب

عانت خدمة غوغل للبريد الإلكتروني "جي ميل" الثلاثاء من مشاكل فنية استمرّت لأكثر من ساعتين وذلك غداة عطل كبير واجهه عملاق الإنترنت وأدّى لحرمان مستخدميه في أنحاء واسعة من العالم من العديد من خدماته لبعض الوقت.

وقالت غوغل في بيان نشرته على الإنترنت فجر الأربعاء إنّ "مشكلة جيميل حُلّت".

وقالت الشركة "نحن على علم بوجود مشكلة في جي ميل تؤثّر على مجموعة فرعية كبيرة من المستخدمين".

وأضاف البيان أنّ مستخدمي الإنترنت المتأثّرين بهذه المشكلة "يمكنهم الوصول إلى جي ميل لكنّهم يواجهون رسائل خطأ و/أو فترات انتظار طويلة و/أو سلوكيات غير معتادة".

وأبلغ أكثر من 15 ألف مستخدم للإنترنت عن مشاكل واجهتهم لدى استخدامهم "جي ميل".

وخلافاً لما حصل الإثنين بدا أنّ سائر خدمات غوغل، مثل محرّك البحث وخدمة تحديد الموقع الجغرافي ومنصّة "يوتيوب" لمشاركة التسجيلات المصوّرة، لم تتأثّر بالعطل الذي أصاب خدمة البريد الإلكتروني.

وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس لم يدل غوغل بأي تعليق بشأن العطل الذي طرأ مساء الثلاثاء.