القبض على رجل تسلق جناح طائرة بمطار لاس فيغاس

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اعتقلت السلطات لاس فيغاس رجلاً بعد صعوده إلى جناح طائرة كانت جاهزة للإقلاع من مطار ماكران الدولي في لاس فيغاس.

وكانت الرحلة المتجهة من لاس فيغاس إلى بورتلاند بولاية أوريغون، تستعد لمغادرة المدرج، عندما لاحظ الطيار رجلا يقترب من طائرة بوينغ 737 ونبه برج المراقبة، حسبما قالت شركة الطيران لشبكة "سي ان ان".

وردت شرطة لاس فيغاس ومسؤولو المطار على الفور بالقبض على الرجل الذي صعد إلى الجناح الأيسر.

ويظهر مقطع فيديو التقطه أحد الركاب رجلا يمشي على الجناح وهو يخلع حذاءه وجواربه.

وذكرت "لاس فيغاس ريفيو جورنال" أن السلطات تعتقد أن الرجل الذي لم يتم التعرف عليه، يعاني من مرض عقلي.