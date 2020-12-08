بريطانيا تبدأ حملة التطعيم ضد "كوفيد-19".. وتحدد الفئات التي ستحصل على اللقاح أولاً

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أطلقت السلطات البريطانية، اليوم، أكبر حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في تاريخها بـ50 موقعاً، لتكون بريطانيا أول بلد في العالم يلجأ إلى لقاح أثبت فاعليته بنسبة 95% ضد الفيروس.

ويأمل مسؤولون ورؤساء في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أن يكون اللقاح الذي أنتجته شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية، الخطوة الأولى على طريق العودة إلى الحياة الطبيعية.

ووضعت السلطات البريطانية في خطتها أولوية إعطاء اللقاح لمن تجاوزوا الثمانينات من العمر، والعاملين في المستشفيات ومراكز الرعاية في الخطوط الأمامية، وفقاً لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وغرد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، هذا الصباح: "شكراً لكل من جعل هذا ممكناً، من الأطباء وموظفي إدارة هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، والأطباء والممرضات، وكل من تطوع في التجارب، وأولئك الذين يحصلون على اللقاح اليوم".