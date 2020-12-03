امرأة تصاب بهلوسات وأرق بعد تناولها وجبة سوشي قديمة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

عانت امرأة تبلغ من العمر 34 عاماً، من الهلوسة والأرق وسلس البول لأشهر بعد أن أكلت سوشي عمرها خمسة أيام من محطة خدمة.

ووقع المسعفون بحيرة إلى حين اكتشاف السبب الذي يكمن بمشكلة في أمعائها، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

حيث اكتشف المسعفون دودة شريطية عملاقة كامنة في معدتها لمدة تسعة أشهر.

وكانت الدودة الشريطية المكتشفة في بطن المرأة من نوع يطلق عليه العلماء اسم "العوساء" أو "الشريطية العريضة"، التي تعد من أكبر الديدان التي يمكن أن تصيب البشر، وقد يصل طولها في بعض الأحيان إلى 9 أمتار.