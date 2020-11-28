بالفيديو.. "أجمل قاتل في المحيط" بأفريقيا!

المصدر: مروة سليم - دبي

بعد أن عثرت امرأة أثناء سيرها على احدى الشواطئ في شبه جزيرة كيب بجنوب إفريقيا، مخلوقاً بحرياً غريباً، بعد أن جرفته الأمواج إلى الشاطئ، وذلك كما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أنه أطلق على هذا المخلوق "أجمل قاتل في المحيط" بسبب لونه الأزرق المبهر ولسعته القاتلة.

ووقع العثور على المخلوق المسمى بـ "التنين الأزرق"، على شاطئ "فيش هوك" بالقرب من كيب تاون في جنوب إفريقيا من قبل امرأة كانت في نزهة على الأقدام، بعد أن جرفته الأمواج إلى الشاطئ.

ويتغذى المخلوق الغريب على بعض الحيوانات البحرية السامة، حيث يمتص الخلايا اللاذعة من طعامها ويخزنها بجرعات مركزة، ما يعطيه لدغة أقوى بكثير من فريسته.

وتشمل أعراض لسعة التنين الأزرق، الغثيان والألم والقيء والتهاب الجلد التماسي التحسسي الحاد.

وقالت المرأة التي عثرت عليه إنه يشبه إلى حد ما عقرب البحر حيث أن طوله نحو بوصة واحدة، ولونه أزرق في الأعلى وأبيض من أسفل.

وأضافت أنه كان لديها شعور بأن لمس هذا المخلوق سيؤذيها ما دفعها لحسن الحظ إلى الابتعاد عنه، مشيرة إلى أنه كان ما يزال على قيد الحياة عندما رأته، وربما هذا ما يجعله غير محتاج لمساعدتها وربما سيعيده المد إلى البحر بسهولة.