تصل إحداها الى 700 ألف دولار.. سيلفستر ستالون يعرض 5 من ساعاته بمزاد علني
يعرض الممثل الأميركي سيلفستر ستالون ساعات من مجموعته الشخصية في مزاد علني بولاية نيويورك الأميركية.
وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام، فإن 5 من ساعات ستالون معروضة للبيع.
ومن بينها الساعة التي تألق فيها الممثل في فيلم "Daylight" عام 1996، وتقدر تكلفتها بـ 40-80 ألف دولار.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض نموذج آخر في المزاد، وهو الساعة التي ظهر فيها ستالون في فيلم "The Expendables 3" والتي تقدر تكلفتها بـ 60-120 ألف دولار.
ومن المتوقع أن تقدر أغلى قطعة من الساعات المتبقية بـ350-700 ألف دولار.
ويشار الى أن إلى أن المزاد سيعقد في 12 ديسمبر القادم.