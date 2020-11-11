بيزوس يخسر 8.6 مليار دولار في يوم واحد

ذكرت مجلة "فوربس" الاميركية الشهيرة أن ثروة مدير ومؤسس شركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية جيف بيزوس وهو أغنى رجل في العالم تراجعت بمقدار 8.6 مليار دولار خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، فيما انخفضت أسهمه في أمازون بنسبة خمسة في المئة.



ووفقا للمجلة، فقد انخفض رأس مال بيزوس بنسبة 4.63% (إلى 184.4 مليار دولار)، كما خسر مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" 5 مليارات دولار في يوم واحد وتراجعت أسهم شركته بنحو خمسة في المئة.



كما انخفضت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" إيلون ماسك بمقدار 1.6 مليار دولار لتصبح 93.2 مليار دولار.

يذكر أن الثروة الكلية لأغنى سبعة أشخاص في العالم نمت بمقدار 33 مليار دولار في اليوم الأول بعد الانتخابات الأميركية. وأظهر سوق الأسهم الأميركية نموًا وسط التصويت، حيث كانت شركات التكنولوجيا العملاقة أحد محركات النمو.



ويرجع انخفاض ثروة المليارديرات إلى عمليات البيع في أسواق الأسهم العالمية بسبب الذعر الذي يمكن ان تتسبب به الموجة الثانية من وباء كورونا، بما في ذلك وول ستريت، لتنخفض مؤشرات الأسهم الأميركية في حدود 4%.