الصالات الرياضية لا تشكل خطراً في نشر فيروس كورونا

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قال باحثون إن الصالات الرياضية ومراكز الترفيه يجب أن تظل مفتوحة لأن خطرها منخفض للغاية فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا وتعزز صحة ورفاهية المجتمعات، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وكشف تحليل شمل أكثر من 62 مليون زيارة لصالة الألعاب الرياضية في 14 دولة أوروبية منذ سبتمبر عن 487 إصابة فقط تم الإبلاغ عنها من قبل المشغلين - أي ما يعادل 0.78 حالة فقط لكل 100000 زيارة.

وقال أكاديميون من جامعة شيفيلد هالام الذين أجروا الدراسة إن الأرقام تكشف عن الدور "الحيوي" لمراكز اللياقة البدنية.