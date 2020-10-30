قرية إيطالية تدفع المال لمن يرغب بالعيش فيها.. مقابل هذه الشروط

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أعلنت قرية سانتو ستيفانو دي سيسانيو الإيطالية القديمة نتيها دفع ما يصل إلى 40 ألف جنيه إسترليني للأشخاص الذين لديهم الاستعداد للانتقال والعيش فيها في محاولة لإعادة تشغيل الاقتصاد، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وتقع القرية على قمة تل في جبال منطقة أبروتسو ويبلغ عدد سكانها حاليًا 115 نسمة فقط، 13 منهم تحت سن 20، و41 فوق 65.

ويشمل العرض أجرا شهريا يصل إلى 7200 جنيه إسترليني للسنوات الثلاث الأولى، وسيتم دفع الأموال إلى السكان الجدد في القرية التي تعود للقرون الوسطى على أقساط شهرية.

كما سيتم تزويد السكان الجدد بمتطلبات المعيشة وسيتعين عليهم دفع مبلغ إيجارر رمزي.

وسيحصل الذين يتطلعون إلى بدء عمل تجاري هناك على مساعدة البلدة المحلية بمنحة لمرة واحدة قدرها 18000 جنيه إسترليني.

والعرض متاح فقط لأولئك المقيمين في إيطاليا، أو الذين لديهم القدرة القانونية على أن يصبحوا مواطنين في الاتحاد الأوروبي.

ويجب أن يتراوح عمر المتقدمين أيضا بين 18 و 40 وأن يعيشوا في القرية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.