احتجاز طفلين داخل قفص حديدي بسوق مزدحم في الصين يثير غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أثار مقطع فيديو يظهر طفلين محتجزين داخل قفص حديدي من قبل والديهما خوفا من فقدانهما داخل أحد الشوارع المزدحمة في الصين رودو فعل غاضبة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انتقدوا النهج القاسي الذي يتبعه والدا الطفلين، بحسب ما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وشوهد الطفلان في مقطع فيديو صادم بمفردهما محاصران في قفص حديدي على ظهر دراجة ثلاثية العجلات.

وقال مصدر لوسائل إعلام محلية، إنه يعتقد أن والديهما وضعوهما في القفص لمنعهما من التجول في المنطقة.

وبحسب ما ورد التقط أحد المتفرجين المشهد في سوق في مدينة لويانغ بوسط الصين.

ولم يُصدر المسؤولون المحليون أي تصريحات تتعلق بالحادثة.