شركة صينية تأمر موظفيها بصفع أنفسهم بشكل متكرر لتعزيز قدراتهم

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تخضع شركة صينية للتحقيق بعد اتهامها بإجبار موظفيها على صفع أنفسهم بشكل متكرر، وفقا لما جاد في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من الموظفين راكعين على الأرض، ويرددون بعض الشعارات ويقومون بصفع أنفسهم.

وقال صاحب الشركة إن المقطع تم تسجيله خلال جلسة تدريبية تهدف إلى مساعدة موظفي المبيعات على بناء مرونتهم وتعزيز صمودهم لتقديم أفضل أداء لديهم أثناء بيع منتجاتهم.

كما أصرت الشركة على أن العمال صفعوا أنفسهم "طواعية" ولم تجبر أياً من موظفيها على القيام بهذه الأعمال.

ووفقًا لقانون عقود العمل في الصين، لا يُسمح لأصحاب العمل بإذلال العمال ومعاقبتهم بدنيا، ويكون صاحب العمل مسؤولاً عن التعويض في حالة حدوث أي ضرر للعامل.