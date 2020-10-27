ناسا تؤكد وجود مياه على سطح القمر

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أكدت وكالة ناسا اليوم، ولأول مرة ، وجود ماء على سطح القمر وليس فقط في الحفر العميقة المظللة بشكل دائم، بحسب ما جاء في موقع " ديلي ميل" البريطاني.

ويساهم هذا الاكتشاف في جعل المهمات المستقبلية إلى القمر أطول من خلال الاستفادة من جزيئات الماء المنتشرة عبر القمر.

حيث يمكن لرواد الفضاء استخدام المورد الطبيعي، الذي ربما وصل عبر المذنبات أو الرياح الشمسية، وتحويله إلى أوكسجين أو مياه شرب للحفاظ على مستعمرة مستقبلية.

وفي السابق، توقع الباحثون أن الماء موجود فقط في الفخاخ الباردة ولم يتمكنوا من إثبات أنه ماء وليس جزيئا مشابهًا يسمى الهيدروكسيل.