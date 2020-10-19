خبير طبي: تنظيف الأسنان يساعد في الحماية من كورونا

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تتعدد الوسائل المستخدمة لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا، بدءا من ارتداء الكمامات لغسل اليدين بانتظام.

إلا أن أستاذ طب الأسنان بجامعة بريستول البروفيسور مارتن آدي، قال إن تنضيف الأسنان يمكن أن يساعد في الحماية من كوفيد-19.

حيث يحتوي معجون الأسنان على نفس المنظفات الموجودة في جل غسول اليدين الموصى به، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

ويستمر مفعول معجون الأسنان المضاد للميكروبات في الفم لمدة ثلاث إلى خمس ساعات، وبالتالي، سيقلل من الحمل الفيروسي في اللعاب أو العدوى بالفيروسات التي تدخل الفم."

ينصح البروفيسور آدي الناس بضرورة تنظيف أسنانهم في كل مرة يغادرون فيها المنزل.