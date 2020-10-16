رجل يحتجز زوجته عاماً ونصف بالمرحاض في الهند

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أنقذت الشرطة الهندية امرأة 35 عاما، بعدما حبسها زوجها في المرحاض في ظروف غير إنسانية مع الحرمان من الطعام أو الماء لأيام في كل مرة لمدة عام ونصف في الهند، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

واحتجز الزوج المرأة في مرحاض بطول 3 أقدام وعرض 3 أقدام على مدار الـ 18 شهرا الماضية، في قرية بانيبات، شمال دلهي.

وتم القبض على الزوج من قبل الشرطة المحلية، بعدما أبلغ السكان المحليون الشرطة بعد الاشتباه بالموضوع.

وعند وصول الشرطة، كانت المرأة ضعيفة وملقاة على أرضية المرحاض، لدرجة أنها لم تستطع المشي.

والمرأة التي لم يتم الكشف عن هويتها متزوجة من المشتبه به منذ 17 عاما ولديها ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و 15 عاما.

وزعم زوج المرأة أن زوجته كانت مريضة عقليا وتم علاجها من حالة نفسية.