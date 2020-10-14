طريقة لإبقاء ثمرة الأفوكادو طازجة أكبر مدة ممكنة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

يعد الأفوكادو مصدرا جيدا للدهون الصحية التي لا تسبب الوزن ولاتعيق التخلص من الوزن الزائد لمن يعانون السمنة، حيث يساهم بتعزيز الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الطعام لساعات، يحتوي الأفوكادو على نسبة مرتفعة جداً من الألياف، وكمية قليلة من الكربوهيدرات، وبالتالي لا تتسبب في زيادة السكر في الدم، والذي يعتبر عائقاً أمام فقدان الوزن.

إلا أن التعامل مع ثمرة الأفوكادو يحتاج إلى طريقة خاصة للحفاظ عليها من التعفن إن طالت فترة حفظها، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وقدمت خبيرة في التغذية طريقة لحفظ الأفوكادو من خلال تجميدها في الثلاجة لتبقى طازجة.

ويمكن استخدامها لاحقا من خلال وضعها تحت الماء الدافئ لعدة ثوان ومن ثم تركها جانبا لمدة 30 دقيقة لتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام.