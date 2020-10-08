لماذا يكون مذاق بقايا الطعام أفضل؟

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توصل عالم في الأغذية وعلم النفس التجريبي من جامعة أكسفورد تشارلز يسنس، لفهم العلم وراء السبب الذي يجعل مذاق بقايا الطعام أفضل من طعمها طازجة.

حيث يعتقد الكثير من الناس أن مذاق الطعام أفضل في اليوم التالي لإعداده لأول مرة.

ويفسر عالم الأغذية الموضوع بأننا عندما نترك الطعام طوال الليل في الثلاجة تتفرق النكهات بشكل متساوٍ، حيث تمتزج النكهة مع الخضار واللحوم بشكل مركز أكثر.

في الوقت نفسه، كلما طالت مدة ملامسة اللحم للصلصات، زادت مدة نقعها وبذلك يأخذ اللحم نكهات معززة.