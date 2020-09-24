دراسة تحدد مدى فاعلية أقنعة الوجه البلاستيكية في الحماية من كورونا

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

حذرت دراسة جديدة من أن الدروع البلاستيكية لا تحمي من فيروس كورونا وحدها، ويمكن أن تسمح للرذاذ بالدخول إلى المجاري التنفسية وبالتالي نقل العدوى أو التقاطها.

وأجرى باحثون من مركز "ريكن" في اليابان محاكاة باستخدام أسرع كمبيوتر عملاق في العالم، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

ووجدت المحاكاة أن ما يقرب من 100٪ من القطرات المحمولة جواً التي يقل حجمها عن 5 ميكرومتر قد تسربت من خلال حاجب بلاستيكي، بينما وجدت 50٪ من القطرات الأكبر طريقها إلى الهواء.

وقال قائد الفريق ماكوتو تسوبوكورا: "بالحكم على نتائج المحاكاة، فإن فعالية هذه الدروع البلاستيكية في منع انتشار القطرات من فم الشخص المصاب محدودة مقارنة بالكمامة.

وهذا ينطبق بشكل خاص على القطرات الصغيرة التي يقل حجمها عن 20 ميكرومتر.

ويقترح الباحثون بعدم ارتداء أقنعة الوجه يإلا في الهواء الطلق، أو في مناطق داخلية جيدة التهوية.