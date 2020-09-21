"معا أبدا" و"عيدنا واحد" يجتاحان "تويتر" الإمارات بمناسبة اليوم الوطني السعودي

المصدر: ديما منصور - دبي

اجتاح وسما #معا_أبدا و #عيدنا_واحد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الذي يصادف 23 سبتمبر.

وعبر المغردون من خلال الوسمين عن مشاعر الأخوة والحب التي تربط الشعبين الإماراتي والسعودي، ما يجعل ما أعيادهما أعيادا مشتركة.

كما تداول مغردون عبر صفحاتهم صورا لشوارع إمارة أبوظبي تتزين بالعلمين الإماراتي والسعودي بهذه المناسبة، وكذلك صورا لأشهر معالم إمارة دبي مضاءة بألوان العلم السعودي.

وأشار مغردون إلى أن الشعب الإماراتي يعتبر الشعب السعودي إخا له، وأن السعودية هي الموطن الثاني لهم بعد الإمارات، موضحين أن لكل دول العالم يوم وطني واحد، إلا في دولتي الإمارات والسعودية فهناك يومان. فقال أحد المغردين: "دول العالم لديها يوم وطني واحد إلا نحن في دولة الإمارات لدينا يومان لاننا دائماً واحد و معا أبدا ".

وقال آخر: "اخوة ولا فيها كلام.. كلٍ على العهد التزم.. عيدنا وعيدكم واحد".

كما أكد مغردون على أن ما يجمع الدولتين أيضا هو وحدة المصير، فقال أحدهم: "مصيركم مصيرنا فكيف لا نكون معا".

وتمنى مغردون للسعودية، في يومها الوطني دوام الأمن والأمان والاستقرار، مشاركين بذلك مشاعر الفرح لديهم بهذه المناسبة، فقالت إحدى المغردات: "كل عام والمملكة وشعبها في أمن وامان واستقرار وعز تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده".

وقال آخر: "جيت ابارك للسعوديه وأنا كثرهم فرحانه قلبي سعيد.. عيدنا عيده و عيده عيدنا.. كلّنا واحد ومافينا بعيد".

من جانبهم أشار مغردون إلى أن حبهم للسعودية، هو حب توارثوه عن الوالد القائد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فقال أحدهم: "معاً أبداً.. حبكم متوارثينه من ابونا زايد الخير الله يرحمه.. كل عام والمملكة وشعبها وحكامها بخير للأبد".