سعود بن صقر: يوم العَلَم يجسّد قِيَم الولاء والانتماء للوطن

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن يوم العَلَم يجسّد قيم الوحدة والتلاحم الوطني، ويعكس اعتزاز أبناء دولة الإمارات براية الاتحاد وما تمثله من رمز للعزة والسيادة والفخر بالوطن.

جاء ذلك خلال رفع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عَلَم دولة الإمارات على سارية العلم في كورنيش القواسم برأس الخيمة، احتفاء بيوم العلم، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية، وأبناء الإمارة والمقيمين على أرضها.

وقال سموه: «تجدّد هذه المناسبة الوطنية الاعتزاز بمسيرة الاتحاد المباركة، التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه القادة المؤسسون، طيب الله ثراهم، الذين وحّدوا الراية وأسسوا دولة قامت على العزيمة والطموح، وسيظل عَلَم الإمارات شاهداً على هذا الإرث، ورمزاً لوحدة أبنائها ووفائهم للآباء المؤسسين، ومصدر إلهام للأجيال لمواصلة جهود البناء والتقدم».

وأضاف سموه أن «ما حققته دولة الإمارات، من إنجازات نوعية في مختلف المجالات، يعكس الرؤية الحكيمة لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحرصه على ترسيخ قيم الاتحاد، وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، وإبراز ما تحمله المناسبات الوطنية من معانٍ سامية، وما يمثله عَلَم الإمارات من معاني الفخر والسيادة والوحدة».

ورفع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى أخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.