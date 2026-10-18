الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزّي في استشهاد ضابطين في تحطم طائرة عمودية استطلاعية

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها وخالص تعازيها للمملكة العربية السعودية الشقيقة في استشهاد ضابطين جرّاء سقوط وتحطّم طائرة عمودية استطلاعية، تابعة لوزارة الحرس الوطني في منطقة نجران. وعبرت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن صادق تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الشهيدين، وإلى المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم.