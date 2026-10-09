الإمارات تُدين بشدة هجمات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية

أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات التي شنّتها جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسبّبت في وفاة ثلاثة سعوديين وإصابة عدد من المدنيين.

وشدّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن هذه الهجمات تُمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وأكّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

وأعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أسر وذوي الضحايا، وإلى المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.