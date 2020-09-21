أطباء: فوائد سحرية للاستحمام بماء بارد بعد الرياضة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

وجد أطباء أميركيون ان في الاستحمام بالماء البارد بعد أي نشاط بدني فوائد وصفوها بالسحرية.

وبحسب دراسة نشرها موقع لايف هاك، نقلا عن دورية أميركا الشمالية للعلوم الطبية، فإن الاستحمام بالماء البارد بعد التمرين مباشرة، يساعد على الشعور بالراحة، ويقلل الآلام ويحارب الالتهابات كما يعزز عمل الجهاز المناعي.

ويرجع الأطباء السبب في ذلك إلى دور الماء البارد في إعادة توزيع الدم على كامل أجهزة الجسم ما يقلل الشعور بالتعب، ويعطي دفعا للقيام بأنشطة يومية بدون جهد مبالغ فيه أو تعب، من خلال تحفيز الهرمونات.

ونصحت الدراسة باستمرار الحمام البارد مدة لا تقل عن خمس دقائق، لرفع مستوى الأدرنالين بسرعة في الجسم، لزيادة طاقته ورفع مستوى التركيز أيضا.

بالإضافة إلى كل ذلك يأتي الشعور بالرضا بسبب إفراز الجسم للـ "الإندورفين" وهو ما ينتجه الدماغ الذي يكون إنتاجه عند الشعور بالألم للمساعدة على التحمل والتأقلم مع أشد الحالات.