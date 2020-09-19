وفاة ممرضة خلال عرض يحتفي بالعاملين الطبيين بمواجهة كورونا في ووهان

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توفيت ممرضة وزوجها في حادث أثناء مشاهدتهما عرضا مخصصا للعاملين الصحيين في مجال فيروس كورونا في مسرح شو في في ووهان.

وحوصر الزوجان بشكل مأساوي بين الكراسي الدوارة أثناء محاولتهما إنقاذ ابنهما الذي انزلق تحت المقعد.

ونجا الصبي بعد سقوطه على شبكة أمان تحتها، بحسب ما جاء في موقع "ميرور" البريطاني

ويُعتقد أن الممرضة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، عملت في مستشفى ووهان تونغجي.

وقال مسؤولو ووهان إن التحقيق جار في حالتي الوفاة وإن المسرح قد توصل إلى اتفاق تعويض مع أسرة الزوجين.