فيسبوك متهم بالتجسس على مستخدمي انستغرام

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

يواجه لوقع فيسبوك تهما بالتجسس على مستخدمي إنستغرام من أجل "أبحاث السوق' من خلال الوصول سرا إلى كاميراتهم المحمولة عبر التطبيق، وفقًا لدعوى قضائية جديدة.

وأفادت بلومبرج في شكوى تم تقديمها في محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو، أن الشركة الأم لإنستغرام قامت بتنشيط كاميرات الهواتف الذكية عن عمد دون إذن، لجمع بيانات مربحة وقيّمة من المستخدمين لن تتمكن من الوصول إليها بطريقة أخرى.

وفقًا للشكوى، يُزعم أن فيسبوك وانستغرام حاولا الحصول على معلومات شخصية خاصة من أجل جمع بيانات السوق.