مصادر طبيعية لـ8 فيتامينات ضرورية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعد الغذاء مصدرا للعديد من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم لمكافحة الالتهاب، وفيما يلي مجموعة من المصادر الطبيعية للفيتامينات، وفقا لما جاء في موقع "العربية":1

1- فيتامين A: يتوافر فيتامين A بنسبة عالية من الكبد وزيوت السمك والحليب والبيض والخضروات الورقية.

2- الفلفل الحار: يؤدي تناول الفلفل الحار أو الكابسيسين إلى وقف مجموعة البروتينات التي تتحكم في استجابة الجسم للالتهاب.

3- الكركمين: تشتهر هذه العشبة الطبية الصينية التقليدية بخصائصها الطبيعية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، يوجد الكركمين في الكركم ويعطي التوابل لونها الأصفر.

4- فيتامين E: يمكن الحصول عليه بسهولة من الكثير من الوجبات الغذائية التي تشتمل على زيت الزيتون واللوز والفول السوداني واللحوم ومنتجات الألبان والخضروات الورقية.

5- الثوم: يقوم الثوم بإبطاء اثنين من الإنزيمات الالتهابية ويمهد الطريق للدم للوصول إلى العضلات.

6- الزنجبيل: تُظهر الأبحاث أن الزنجبيل مضاد قوى للالتهابات بدرجة مشابهة للإيبوبروفين. وتوصلت إحدى الدراسات إلى أن مستخلص الزنجبيل يخفف التورم في التهاب المفاصل الروماتويدي بالإضافة إلى الستيرويدات. ويقلل من آلام العضلات بعد ممارسة التمرينات الرياضية.

7- أحماض أوميغا 3 الدهنية: يمكن الحصول عليها من مكملات زيت السمك أو بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية كالسلمون والتونة أو من اللفت والخضروات وزيوت بذور الكتان والمكسرات وكذلك من بيض الدجاج الذي يتغذى على الكتان.

8- الزنك: يتوافر الزنك في الدجاج واللحوم الحمراء والحبوب الكاملة المُدعمة. لكن يجب استشارة الطبيب قبل تناول الزنك أيضا لأنه ربما يتسبب في مشاكل مع بعض الأدوية.