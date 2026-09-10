دراسة حديثة: البندورة مفيدة جداً للدماغ

كشفت دراسة جديدة أن تناول البندورة (الطماطم) بانتظام قد يرتبط بتحسن بعض الوظائف الإدراكية وتغير في طريقة تواصل شبكات الدماغ.

وتحتوي البندورة الحمراء على الليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يمكنه عبور الحاجز الدموي الدماغي، وقد يساعد في الحد من الالتهاب العصبي. ولفهم تأثيره المحتمل في الدماغ، أجرى باحثون في إسبانيا تجربة سريرية على 42 بالغا من الأصحاء في منتصف العمر.

وطلب من المشاركين تناول 35 غراما من معجون البندورة يوميا لمدة ثلاثة أشهر، ثم مقارنة النتائج بفترة اتبعوا خلالها نظاما غذائيا منخفضا بالليكوبين.

وأظهرت الاختبارات المعرفية تحسنا في الانتباه الانتقائي، أي القدرة على التركيز في معلومات محددة مع تجاهل المشتتات، إلى جانب تحسن طفيف في الذاكرة الترابطية. كما أظهرت فحوصات للدماغ أجريت على مجموعة أصغر من المشاركين، ضمت 14 شخصا، تغيرات أولية في الترابط الوظيفي بين بعض شبكات الدماغ.

ووجد الباحثون انخفاضا في الترابط الوظيفي أثناء الراحة في الشبكتين الجبهية الجدارية والسمعية بعد اتباع النظام الغذائي الغني بالليكوبين، بينما ظهر انخفاض في الترابط داخل شبكات الانتباه الظهرية خلال النظام الغذائي منخفض الليكوبين.

ويرى الباحثون أن هذه التغيرات قد تعكس إعادة تنظيم وظيفية لشبكات الدماغ، وربما تساعد على تحسين كفاءة الدماغ وقدرته على التكيف. كما سجلت الدراسة ارتفاعا واضحا في مستويات الليكوبين في الدم، إلى جانب ارتفاع طفيف في مستويات عامل التغذية العصبية المستمد من الدماغ (BDNF)، وهو بروتين يرتبط بنمو الخلايا العصبية ووظائف الدماغ.

ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن النتائج لا تكفي لإثبات أن البندورة أو الليكوبين يحسنان وظائف الدماغ بشكل مباشر. فقد كانت عينة التصوير الدماغي صغيرة، كما أن الدراسة كانت غير معماة، ما يعني أن المشاركين والباحثين كانوا يعرفون النظام الغذائي الذي يتبعه كل مشارك، وهو عامل قد يؤثر في الأداء خلال الاختبارات المعرفية.

وتتوافق النتائج بشكل عام مع دراسات سابقة أشارت إلى ارتباط تناول منتجات البندورة بتحسن بعض جوانب الذاكرة والانتباه لدى كبار السن، إلا أن تحديد دور الليكوبين تحديدا يظل صعبا، نظرا لاحتواء البندورة على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمركبات النباتية.

ويشير الباحثون إلى الحاجة إلى تجارب أكبر وأطول مدة لتحديد ما إذا كانت التغيرات التي رصدت في الدماغ تستمر مع مرور الوقت، وما إذا كانت تؤدي إلى تحسن ذي أهمية سريرية في الوظائف الإدراكية.

وبينما لا يمكن اعتبار البندورة وسيلة مثبتة لتعزيز القدرات العقلية، فإنها تظل مصدرا غنيا بالليكوبين ومضادات الأكسدة والفيتامينات. وقد يساعد طهيها على جعل الليكوبين أكثر سهولة في الامتصاص، ما يجعل البندورة المطهية ومعجون البندورة من المصادر الجيدة لهذا المركب.