ممارسة الرياضة دقيقتين في اليوم تعزز مهارات التعلم والذاكرة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أشارت دراسة إلى أن ممارسة الرياضة لمدة دقيقتين فقط في اليوم يمكن أن تساعد في تعزيز التعلم والذاكرة، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

ووجد باحثون من جامعة يونشوبينغ في السويد أن التمارين الفردية لها آثار إيجابية على التعلم والذاكرة لدى فئة الشباب.

وراجع الباحثون في الدراسة 13 دراسة سابقة حول فوائد ممارسة الرياضة، وشملت أنواع التمارين التي تمت دراستها المشي والجري وركوب الدراجات لدى المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا.

وأظهرت النتائج أن دقيقتين فقط من التمرين بكثافة متوسطة إلى عالية أدت إلى تحسين الانتباه والتركيز والتعلم والذاكرة لمدة تصل إلى ساعتين.

في حين أن سبب هذا الارتباط لا يزال غير واضح، ويأمل الفريق أن النتائج ستشجع الشباب على ممارسة الرياضة بشكل أكثر انتظامًا.