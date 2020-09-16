الشخير يرفع نسبة الوفاة بسبب كورونا 3 مرات

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة أن الأشخاص الذين يشخرون قد يكونون أكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا بثلاث مرات، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

حيث أجرى علماء في جامعة وارويك مراجعة لـ 18 دراسة حول توقف التنفس أثناء النوم وفيروس كورونا.

ووجدوا أن أولئك الذين يعانون من الشخير، حيث تسترخي عضلات الحلق وتسد مجرى الهواء مؤقتًا أثناء النوم، معرضون بشكل أكبر لخطر دخول المستشفى أو الموت بسبب الفيروس.

ويعد انقطاع النفس الانسدادي النومي حالة مرضية يحدث فيها التوقف المؤقت أو المتقطع للتنفس خلال النوم ويستمر من بضع ثوان إلى بضع دقائق وتتكرر هذه الظاهرة خمس مرات في الساعة على الأقل.