السخرية وردات الفعل السريعة تزيد فرص الإصابة بالنوبات القلبية

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توصلت دراسة إلى أن الأشخاص الساخرين وسريعي الانفعال قد يعرضون قلوبهم للخطر، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ووجدت الدراسة التي أجريت في جامعة تينيسي على 2300 من الناجين من النوبات القلبية في الولايات المتحدة أن أولئك الذين أظهروا سمات شخصية معادية - بما في ذلك السخرية أو الاستياء أو نفاد الصبر أو الانفعال - كانوا أكثر عرضة لخطر الموت من نوبة قلبية ثانية خلال عامين.

ويعتقد الباحثون أن يكون هذا بسبب الحالة العاطفية كون المشاعر السلبية تشكل ضغطا على صحتهم.

كما أظهرت الدراسة أنهم كانوا أقل اهتماما بصحتهم وأكثر عرضة للتدخين واتباع نمط حياة ونظام غذائي غير صحي.