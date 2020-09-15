"كورونا" يؤجل طرح آيفون 12

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تعقد Apple حدثًا كبيرًا لإطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة، لكن لم تؤكد الشركة أن هاتفها المنتظر آي فون 12 سيكون ضمن المنتجات التي ستكشف عنها.

من جهتها صحيفة الإندبندت أشارت في مقال لها اليوم إلى أن شركة "أبل" اعترفت بأن تأخيرا سيلحق بإعلانها عن آي فون 12 بسبب الظروف والإغلاق التي فرضها فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة في مقالها: لا يبدو أن أيًا من الهواتف المقرر طرحها هذا العام جاهز في هذا الموعد،وليس هناك أي مؤشرات على أن الشركة صنعت ما يكفي من الهواتف لتكون جاهزة هذا العام.