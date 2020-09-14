رجل يقف 6 ساعات على متن الطائرة حتى تتمكن زوجته من النوم

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أثارت صورة رجل يقف في ممر طائرة أمام مقعده، فيما شغلت زوجته صفا كاملا من المقاعد لتستريح ردود فعل تنوعت بين المؤيد والمعارض لموقفه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرفقت الصورة بتعليق يشير إلى أن الرجل قام بالوقوف 6 ساعات حتى تتمكن زوجته من النوم ممدة على مقعدين، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

ووصف بعض المعلقين فعل الرجل بالنبيل وأشاروا إلى أنه دليل على حب عميق وأشادوا بمدى اهتمامه، فيما انتقد آخرون ما قام به الرجل، واصفين أنه كان بالإمكان إيجاد حل آخر، واصفين الزوجة بالأنانية.

وشكك آخرون بمصداقية الصورة، حيث اقترح البعض أن الصورة تم إخرجها من سياقها، حيث لا يسمح للركاب بالوقوف لوقت طويل أثناء الرحلات في الطائرات.