بالصور.. وجبات طعام مبتكرة تحول سيدة يابانية إلى نجمة في "انستغرام"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تحولت أم اليابانية لنجمة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن بدأت بنشر وجبات الطعام التي تقوم بإعدادها بطريقة مبتكرة لأطفالها، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وباستخدام أصناف طعام متعددة كالأرز والفواكه والخضار، صممت الأم وجبات الطعام على شكل شخصيات سينمائية محبوبة لأطفالها.

وجمعت السيدة أكثر من 150.000 متابع على انستغرام.

وقالت الأم: "لقد بدأت في صنع الطعام لجذب اهتمام ابنتي التي يصعب إرضاؤها، والإلهام هو النظر إلى المكونات والتفكير في شخصية.