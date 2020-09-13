بالفيديو.. ملكة جمال روسية تطعن عاملة متجر وهي تصرخ: أكره النساء

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

اقتحمت عارضة أزياء وملكة جمال روسية سابقة متجرا لتهاجم أول امرأة صادفتها ووجهت لها سبع طعنات من سكين كانت أخفته في ملابسها.

ووفقا لفيديو كاميرات المراقبة الذي نشرته "ديلي ميرور" فقد دخلت "ناتاليا دولغانوفسكايا" إلى المتجر، الواقع في يوليانوفسك المعروفة كعاصمة لكيان فدرالي روسي ويبعد نحو 700 كيلومتر عن موسكو، وتوجهت فورا إلى قسم الخضار والفاكهة، وصرخت "أنا أكره النساء" وأمسكت بالعاملة وشدّتها من شعرها وارتكبت جريمتها.

وفي حديث لوالدة نتاليا الى قناة NTV التلفزيونية الروسية، فإن حالتها النفسية تغيرت لسبب غير معروف، إذ قالت لوالدتها ذات مرة: "أشعر بأن الشياطين تلبستني"