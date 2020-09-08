حفل للكشف عن جنس المولود يتسبب بحرائق كاليفورنيا الضخمة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تسبب حفل للكشف عن جنس المولود في حرائق الغابات المدمرة في ولاية كاليفورنيا نهاية هذا الأسبوع، وفقا لرجال الإطفاء.

وقال ممثلون من إدارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا، إن جهازا ناريا يولد دخانا ملونا للكشف عن جنس المولود المنتظر ذكرا أو انثى، في 5 سبتمبر يُزعم أنه أشعل حريق إلدورادو، الذي اشتعل بالقرب من أوك غلين في مقاطعة سان برناردينو.

وبدأ الحريق في حديقة إلدورادو رانش وانتشر شمالًا، وفقا لما جاء في موقع "إيه بي سي نيوز".

وانتشر حريق إلدورادو على مساحات واسعة وألحق أضرارا ببعض المباني وأجبر على إخلاء العديد من المساكن.