2000 جنيه إسترليني لمن يتصدى للنوارس "المشاغبة" في بريطانيا

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أعلنت مدن ساحلية في سكاربورو وويتبي وفيلي في يوركشاير البريطانية تقديمها منحا بـ2000 جنيه إسترليني للتصدي لطيور النورس "المشاغبة" على حد وصفها.

وتشتهر طيور النورس بسرقة طعام المتجولين وبناء أعشاش تطلق رائحة كريهة ونشر الفضلات، بحسب ما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وحث القائمون على المدن السياح بعدم إطعامها لأن ذلك يؤدي لجذبها بشكل أكبر.

ولاحظ ساكنو هذه المناطق أن طيور النورس بدأت تعبث بأسطح المنازل، حيث تقوم بالتنقيب تحت البلاط بحثا عن الحشرات لأكلها.

ويحمي القانون البريطاني النوارس، لذا فمن غير القانوني إيذائها أو قتلها أو إتلاف أو تدمير عش نشط أو محتوياته.