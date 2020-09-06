أداة جديدة من مايكروسوفت لكشف الصور ومقاطع الفيديو المفبركة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أطلقت مايكروسوفت أداة جديدة لتحديد الصور ومقاطع الفيديو المفبركة التي تستخدم Deepfake وهو تقنية من تقنيات الذكاء الاصطناعي، تستخدم لإنتاج فيديو أو التعديل على محتواه بشكل كامل ليستعرض شيئًا لم يكن موجودًا فيه بالأصل تم إنشاؤه لخداع الناس من خلال معلومات خاطئة عبر الإنترنت، بحسب ما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ويمكن لهذه الأداة تحليل صورة ثابتة أو مقطع فيديو وتوفير نسبة مئوية تظهر مدى التلاعب بمصدر الوسائط.

وتستخدم التقنية عادة في حملات التزييف التي يتم تنفيذها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى تشويه سمعة الشخصيات البارزة، أو إقناع الجمهور بوجهة نظر معينة.