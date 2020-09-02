علاقة تربط نقص النوم بالإفراط في تناول الطعام

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

ربطت دراسة نشرت في موقع "ديلي ميل" البريطاني أن الحصول على أقل من سبع ساعات نوم في الليلة الواحدة، يؤدي لتناول حوالي 400 سعرة حرارية إضافية في اليوم.

وهو ما يضيف رطلًا واحدًا إلى وزن الجسم أسبوعيًا، حيث يميل الأشخاص المحرومون من النوم إلى البحث عن أطعمة غنية بالدهون وأقل في كمية البروتين كمكافأة.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى اتباع نظام غذائي غني بالدهون وقليل البروتين والألياف.

ويسبب الحرمان من النوم تغيرات في الهرمونات التي تنظم الجوع والشهية، مما يجعل الناس أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام.

كما أن نقص الطاقة يجعل الناس أقل عرضة لممارسة الرياضة وحرق أي طعام يتناولونه.