تناول الوجبة الرئيسة بعد السادسة مساء يؤدي لزيادة الوزن

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة أولستر في أيرلندا الشمالية، أن الأشخاص الذين يتناولون الوجبة الرئيسة في النهار بعد الساعة 6 مساءً يميلون إلى اتباع نظام غذائي غير صحي وتناول المزيد من السعرات الحرارية بشكل عام.

وقال الباحثون إن الذين يتناولون الطعام في وقت متأخر كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن لأنهم يميلون إلى السماح لأنفسهم بالجوع الشديد خلال النهار، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ويجعلهم الجوع الشديد أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام واتخاذ خيارات طعام سيئة وتناول الوجبات السريعة في المساء.

في حين أن أولئك الذين يتناولون أكبر وجباتهم في وقت مبكر من اليوم غالبًا ما يشعرون بالشبع لوقت طويل دون الشعور بالحاجة لتناول كميات كبيرة من الطعام مساء.