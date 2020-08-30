بالفيديو.. لحظات مرعبة عاشتها مراهقة داخل قفص مع أسد في بريطانيا!

المصدر: ترجمة مروة سليم

أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة في حديقة رجل يعيش بنوتنغهامشاير في بريطانيا، لحظات عاشتها مراهقة عندما هاجمها أسد جبلي على نحو مفاجئ.

وأوضح المقطع الذي نشرته صحيفة "صن" البريطانية، لحظات مرعبة عاشتتها المراهقة التي تبلغ من العمر 16 عاماً، عندما طلب مالك الحديقة منها المساعدة في رعاية أسوده التي تعيش في الحديقة الخلفية من منزله.

وظهرت الفتاة وهي تفتح باب القفص بينما الأسد بداخله، حيث انقض الحيوان المفترس عليها ودخلا في عراك، حيث تمكنت المراهقة من الإفلات منه بعد أن تمكن الأسد من الخروج من القفص.

وتعرضت المراهقة لعدد من الخدوش في يديها ووجها بعد الهجوم، ما تطلب نقلها إلى المستشفى للعلاج.

وذكرت "صن" أن الحادث وقع في شهر مايو من العام الماضي، لكن الشرطة أفرجت عن المقطع أخيراً.

وبعد الحادث تمكن مالك الحديقة من الحصول على إذن لإيواء حيوانات في حديقة منزله، التي تضم أيضاً بعض القرود والكنغر والبطريق.

وأثار المقطع مخاوف جيرانه من هروب الحيوانات وإيذائهم، لكن المالك رفض التخلي عنهم خاصة بعد حصوله على إذن إيوائهم.