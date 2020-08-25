في أحضان "جنة أنجليا" البريطانية

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قضى المصور البريطاني هاري ويلر براند يوم مولده في أحضان المنطقة الخلابة "جنة" إيست أنجليا في نورفولك برودز ، لتشاركه هذه المناسبة باجمل اللقطات بين ثناياها.

هاري نصح الجميع بزيارة هذا المكان الذي وصفه بالمدهش، وقال: "إنه مكان رائع - ساحل لا نهاية له ، وشواطئ جميلة من الألواح الخشبية ، مليئة بطواحين الهواء الغريبة والمضخات العاصفة، إنه حقا مميز.

يذكر أن هاري لا يزال في ريعان الشباب فقد أتم الثامنة عشرة وقد اختار الاحتفال بهذه الطريقة أيضا بمناسبة مرور ثلاث سنوات على احترافه كمصور للمناظر الطبيعية.