بالصور: روبوت لإجراء مسحة الأنف أسرع بـ 10 دقائق من البشر

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

طور مهندسون من شركة "Brain Navi" ذراعا آلية لإجراء اختبارات مسحة الأنف من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا من المريض إلى الطبيب.

وتستخدم التقنية آلية التعرف على الوجه والتصوير ثلاثي الأبعاد، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ويضع المرضى مشبكا على أنفهم حتى تتمكن الآلة من تحديد نقاط معينة ووضع رؤوسهم في دعامة معدنية لإبقاء وجههم مستقيماً أثناء اختبار مسحة الأنف.

ويقوم الروبوت بإدخال مسحة طويلة في الأنف من أجل جمع العينات، ثم وضعها في قنينة.

تدعي الشركة أن الآلة تكمل الاختبار في خمس دقائق، مقارنة بـ 15 دقيقة عندما يديرها إنسان.