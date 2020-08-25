سبب فقدان مرضى كوفيد -19 حاسة الشم

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

شرحت دراسة جديدة نشرت في المجلة الأوروبية للجهاز التنفسي، سبب فقدان بعض مرضى فيروس كورونا لحاسة الشم لسبب غير مفهوم، حيث وجد الباحثون أن الخلايا التي يلتصق بها الفيروس ويصيبها ينتشر بنسبة تصل إلى 700 مرة في بطانة الجزء العلوي من الأنف مقارنةً ببطانة بقية الأنف أو القصبة الهوائية.

وتلعب هذه الخلايا الداعمة دورا حيويا في وظيفة استشعار الرائحة وتطورها وقد تتضرر عندما يهاجمها العامل الممرض، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

يقول الفريق، من جامعة جونز هوبكنز، إن النتائج قد تؤدي إلى عقاقير أو علاجات أخرى تستهدف هذه الخلايا حتى يتم تطوير لقاح.

ودعت الأكاديمية الأميركية لطب الأنف والأذن والحنجرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى إضافة فقدان الشم إلى قائمة العلامات المحتملة لفيروس كورونا.

ومع ذلك، لم يتضح سبب إصابة بعض مرضى فيروس كورونا بهذه الأعراض.